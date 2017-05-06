3男只憑印象登山迷路 陸空搜救1天未尋獲

2017-05-06 21:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕來自台中的3名男性登山客，昨日從仁愛鄉南豐派出所附近入山，不知山名、只憑友人帶領上山1次的印象，想上山採草藥，結果卻迷路又有人滑倒腰部受傷，而向南投消防局求援，由於3人不知自己所在位置，經地面和直升機搜尋1天仍未尋獲。

南投縣消防局指出，3名30多歲的男子，昨日從南豐派出所附近上山，其中楊姓男子曾與友人上山採草藥「羊奶頭」，昨憑印象帶其他兩人去採「羊奶頭」，卻迷了路，楊男又滑倒腰部受傷，而在昨夜10時多打電話求援。

他們沒有下載任何定位軟體，不知爬的是什麼山，包括消防、神鷹、中搜和南投林管處等地面搜救人員，分兩批上山，另直升機昨也飛兩次空中搜尋。

消防局表示，3人有留了上次帶路上山的友人電話號碼，另今日3人也斷斷續續有打通，但也只能知道在守城大山和守關山一帶，無法確定地點，而3人雖也升了狼煙，他們也說「曾聽到直升機的聲音」，但因有雲霧，無法看到直升機頭的方向，直升機未能搜尋到他們，地面搜救人員也無所獲。

消防局也說，3人告知所在地點很安全，楊男的腰傷也無大礙，而明日搜救行動會再擴大，希望明天能順利搜救到人。