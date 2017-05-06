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南投縣府大吐觀光苦水 邵族打臉：為何執意蓋飯店？

電視台政論性節目在日月潭伊達邵舉辦戶外開講，邵族協會人員就孔雀園蓋飯店案持牌表達抗議，警方在旁戒護秩序。（記者謝介裕攝）

2017-05-06  21:07

〔記者謝介裕／南投報導〕中客來台人數減少，南投縣長林明溱及立委馬文君、許淑華等人，與業者看法一致，均認為嚴重衝擊日月潭觀光發展，但也遭邵族民眾打臉，反問縣府為何不將傳統領域孔雀園還給邵族，仍執意要建飯店？

電視台政論性節目，今日在日月潭伊達邵碼頭舉辦戶外開講活動，並以一例一休與中國客減少對日月潭觀光之影響為主題，南投縣民宿觀光協會理事長彭成裕說，南投縣合法民宿有600多家，其中日月潭地區有120多家，中客減少後，對業者影響約3至8成不等，可說是慘澹經營。

惟反對興建孔雀園的邵族協會人員，在不影響電視節目前提下，也高喊「保衛原鄉、停止掠奪、還我土地」等口號，捍衛本身權益，縣長林明溱選擇「冷」處理，並未與抗議人員碰面與對話。

邵族協會與民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，既然南投縣府認為小英政府執政重創中客來台觀光，為何還要侵占邵族人祖靈地並興建超過200間房間的孔雀園飯店？未免也太自相矛盾！

針對孔雀園開發案，縣府觀光處表示，曾與邵族民眾召開多次協調會溝通，已展現應有的誠意與尊重，目前該案已與得標商完成簽約，待環境影響評估報告出爐後，便可發包動工。

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  • 電視台政論性節目在日月潭伊達邵舉辦戶外開講，南投縣長林明溱等人也到場參加。（記者謝介裕攝）

    電視台政論性節目在日月潭伊達邵舉辦戶外開講，南投縣長林明溱等人也到場參加。（記者謝介裕攝）

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