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遠航政策急轉彎 撤回17空服員資遣案
2017-05-06 21:03
〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空日前（4）資遣17名空服員，引來工會強烈反彈。遠航今晚發出聲明，表示願意撤回資遣決定，歡迎17名空服員下週一回遠航。
遠航今晚發聲明指出，公司內17名空服員提出提前離職、不必賠償違約金、並核發資遣費等訴求，公司原係依其訴求處理，但調解過程中瞭解有多名空服員仍希望留在公司服務。遠航因此願意撤回原同意終止契約的決定，歡迎並請17名空服員自5月8日星期一即日起回到公司。
遠航也說將邀集員工確認留職意願，共同為航空運輸繼續服務，並就飛加數額和員工溝通說明取得共識。遠航也在聲明中向行程受影響的部分旅客表達最深歉意。
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