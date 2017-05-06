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龍眼不開花 龍眼蜜產量銳減8成、價漲3成

2017-05-06  19:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕龍眼蜜愈來愈稀有了，5年來價格翻了近兩倍，今年更因氣候因素，產量銳減8成，價格上揚約3成，5台斤一桶的龍眼蜜可賣近2000元。

台灣養蜂協會理事吳楹展表示，今年南部太熱沒下雨，龍眼幾乎不開花，中部地區龍眼開花時遇到低溫、下雨，蜜蜂未離巢採蜜，加上龍眼花期僅10至15天，所以龍眼蜜產量大減，僅有正常量的兩成，往年100箱蜜蜂約可採收4000台斤的蜜，今年能收到1000台斤就得偷笑。

吳楹展說，由於產少價揚，往年5台斤一桶的龍眼蜜售價約1200元至1300元，今年可能上揚至1500百至2000元，由於價格看好，蜂農也耽心假蜜或進口蜜混充國產龍眼蜜來瓜分市場，建議民眾可以直接到產地向蜂農購買，除確保貨真價實外，價格也比較優惠，也可提高蜂農收益。

吳楹展表示，近年來養蜂越來越來困難 ，受農民濫用含神精性毒素「益達安」農藥影響，蜜蜂死亡率極高，如蜜蜂誤闖使用益達安的區域，一箱3到4萬隻的蜜蜂，可能折損高到一萬隻，損失率高達25至30％，蜜蜂死亡接直導致農作物無法授粉，結果率也下降，影響層面非常大。

立委劉建國表示，要避免蜜蜂死亡，減少農藥使用量是最直接的方法，呼籲農民避免高度使用農藥的習慣；另蜂農質疑的使用「益達安」問題，其實農委會有限制能使用「益達安」的農作物品項，將請農委會作好農藥使用規範，在作物開花期儘可能不要使用「益達安」。

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  • 龍眼蜜減產約八成，價格上揚三成。（記者詹士弘攝）

    龍眼蜜減產約八成，價格上揚三成。（記者詹士弘攝）

  • 受天候及農藥濫用影響，蜜蜂的死亡率極高。（記者詹士弘攝）

    受天候及農藥濫用影響，蜜蜂的死亡率極高。（記者詹士弘攝）

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