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高抗災平台關閉 手機網路不通 林邊人要求退費

2017-05-06  18:47

〔記者葉永騫／林邊報導〕林邊鄉公所要求6家通訊業者拆除林邊鄉高抗災平台，通信業者疑降低通訊品質反制，今天舉行說明會時，數百位民眾痛批通訊業只要錢卻不改善品質，要求退錢，過程火爆；通信業者澄清，因為找不到替代基地台，訊號才會變差。鄉長陳俊吉同意先恢復高抗災平台通訊，讓大家都方便，但要求業者在8月底前一定要找到新地點遷移。

鄉長陳俊吉表示，高抗災平台設立後，附近的住戶陳情電磁波對於身體會有影響，要求通訊業者在租約到期後，另覓其他地方搭建基地台，舉辦公聽會也獲得民眾同意，因此鄉公所要求去年底通訊業者遷移，並且延到本月底才下最後通碟，這段期間6家通訊業者沒有找到地點遷移，關掉平台通訊後造成林邊鄉18000人通訊受到嚴重影響，業者要負最大責任。

民眾痛批，從3月起通訊品質就變差了，手機通訊費那麼高，結果電話、網路都不通，淪為二等公民，要求業者退費。

通信業者說明，因為高抗災平台的訊號主要包含市區，影響範圍較大，關了這個地方，卻無法在市區找到適當的地點替代，因此訊號才會變差，對於民眾要求退費等意見會帶回公司研議。

由於各方意見分歧，有人贊成有人反對，陳俊吉決定先讓高抗災平台恢復訊號，但業者一定要在8月底之前尋找到新的地點，及搭建新的高抗災平台，保障地區的通訊。

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  • 林邊鄉通訊品質太差，鄉長邀業者及民眾舉行說明會，會中出現口角紛爭，場面火爆。（記者葉永騫攝）

    林邊鄉通訊品質太差，鄉長邀業者及民眾舉行說明會，會中出現口角紛爭，場面火爆。（記者葉永騫攝）

  • 林邊鄉高抗災平台關係到全鄉的通訊品質。（記者葉永騫攝）

    林邊鄉高抗災平台關係到全鄉的通訊品質。（記者葉永騫攝）

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