心鎖橋增設渡也詩牆 掛心鎖夫妻重溫新婚甜蜜

江翊甄、劉耀復夫妻今天重返心鎖橋、掛心鎖增溫甜蜜感情。（記者王善嬿攝）

2017-05-06 18:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義車站連結後站先期交通轉運中心的「愛嘉檜心鎖橋」，增設刻有渡也詩詞作品的詩牆，以及用檜木為基座打造的觀光散步地圖，今天下午揭幕，以嶄新面貌亮相，心鎖橋啟用時曾掛鎖、在橋上拍婚紗照的劉耀復、江翊甄夫妻，也獲邀重返心鎖橋掛心鎖、寫下「幸福久久」，為兩人的甜蜜感情持續加溫。

江翊甄說，交往時先生在宜蘭海軍服役，她則在高雄工作，只能利用週休2日返回嘉義時相聚，記得週六就分別搭客運、火車，相約在轉運中心見面，隔天又從轉運中心分別、返回工作崗位，維持這樣的模式2年多，轉運中心充滿兩人愛的回憶，婚後雖移居高雄，但會利用回嘉義時到心鎖橋看看當年掛的鎖，很有意義。

市交通觀光處交通行政科長盧家慧說，心鎖橋在102年就啟用，為讓該景點更具嘉義、檜木特色，將日治時期房舍檜木建材再利用，在橋的兩端增刻詩人渡也創作的詩牆及觀光散步地圖，希望民眾到轉運中心不只搭車、轉運的功能，還可到心鎖橋掛檜木心鎖，或依地圖走訪鄰近社區、景點，認識嘉義。