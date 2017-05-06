慶祝母親節 林內幼兒園「今日我最水」趣味活動

比賽太緊張刺激，家長也全力演出。（記者詹士弘攝）

2017-05-06 18:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕親子趣味活動搞到像戰鬥營！林內幼兒園提前慶祝母親節，設計「今日我最水」趣味活動，希望藉由遊戲增進親子間的情誼，但活動設計的太激烈，只見爸爸們個個氣喘吁吁、還有小朋友也被「拚命三郎」媽媽嚇到哇哇大哭。

林內鄉立幼兒園舉辦「今日我最水」活動，趣味活動設計都與水有關，希望在高溫中增加一絲涼意，透過精心設計的親子趣味遊戲，讓家長們與孩子能更緊密的結合，培養信賴感及親子間的情誼。

活動雖然以趣味為主，但更是體能大考驗，第一關「大力士」，參賽者得折返跑，雙手拿水桶盛來回跑50秒，看似簡單的活動，但因時間太長，參賽者一開始太賣命，跑到最後力氣放盡，臉色大變，鄉長張維崢與立委劉建國跑到最後氣喘吁吁，劉建國還開玩笑的說，要去醫院報到。

另一個遊戲「桃太郎」擠水比賽，小朋友先坐到臉盆內後身上澆水，再由媽媽拖到另一個水桶，把身上的水擠出來，不少媽媽過程太賣力，動作太誇張，加上直接把冷水澆到小朋友身上，嚇哭不少小孩，卻惹的一旁家長哈哈大笑，也有家長太過投入，跌個四腳朝天。

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折返跑時間長達50秒，參賽比賽者最後幾乎都力氣放盡。 （記者詹士弘攝）

遊戲過程太緊張，有小朋友被嚇哭。（記者詹士弘攝）