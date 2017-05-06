年輕女作家輕生案 南市府加強補習班稽核與宣導

2017-05-06 18:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕年輕女作家林奕含輕生案，揭開補教界暗黑面，引發社會高度關注，南市警局已組成專案小組調查性侵疑案之外，社會局與教育局也將於下週起聯合加強補習班宣導與現場稽核，並呼籲若有其他受害人可私下與家暴暨性侵害防治中心檢舉，一定會保護受害人隱私。

林女案發生後，社會局第一時間即請家防中心人員前往林家戶籍地及林父診所做家訪關心，並透過管道諮詢，了解是否需要提供專業協助，並非外界所指「漠不關心」，但至今一直無法與林家接觸。

社會局表示，這幾天仍持續透過立委等管道向家屬表達關心，希望提供任何幫忙。對於林女父母第3封聲明提到還有其他3名女生受害，社會局表示，目前仍無法與林家接觸，尚無法知悉內情，但呼籲受害人可私下與社會局或家防中心聯繫，提供線索檢舉，受害人隱私一定會受到保護。

社會局表示，平日即有防治性侵與性平教育宣導，就這次事件效應，下週起將結合教育局，針對補習班展開密集宣導發傳單，加強防治觀念。

教育局表示，「南市短期補習班設立及管理自治條例」，即對補習班有相當規範，下週起結合社會局加強現場稽核，而且不適任教師通報，南市之前就主動建議將補習班或社教界老師納入全國通報資訊體系，因為補教老師南北流動，光一個縣市做沒有效用，而且應該採實名登記制，供地方政府查詢，這次事件爆發，將會在全國教育局處相關會議再度提案呼籲。

教育局也表示，林女輕生案後續引發社會酵應，校園教學現場也勢必受到影響，已請學校對高關懷學生多加關注，同時加強宣導人身安全與性平觀念，懂得自我保護之道。

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