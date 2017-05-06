全國孝悌楷模今頒獎 暨中孝子邱東岳棄領獎考統測

2017-05-06 18:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕四技二專統測今登場，南投考區的暨大附中考生邱東岳，獲選全國孝悌楷模，今日頒獎與統測撞期，邱東岳原擬放棄獎項，經校方奔走得以保留，邱東岳說，努力3年就是要拚考好統測，且孝順是應該的，若不能去就得放棄，仍會選擇考統測。

就讀國立暨大附中商經科學生邱東岳，經校方推薦角逐全國孝悌楷模，上月接獲通知當選，今日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，主辦單位規定若人未到現場即視為棄權，惟今日是四技二專統測考試的首日，邱東岳決定以統測為重，不參加頒獎典禮。

經導師邱淑美、訓育組長余雯親的努力奔走，並將邱東岳的准考證影本寄給主辦單位，終獲同意「不參加但保留獲獎資格」，頒獎典禮後會郵寄獎狀和獎座給他。

今日提早到南開科大統測考場K書的邱東岳，對於獲選全國孝悌楷模表示「非常驚喜」，他說，角逐者非常多，本已為自己是鄉下的孩子，事蹟很普通，應該不會被選上。

邱東岳的導師邱淑美則說，邱東岳非常孝順，不只會幫媽媽和阿嬤做家事、做菜，也曾到建築工地幫父親的忙，邱父去年底小中風後，邱東岳悉心照料，且不斷叮嚀父親按時服藥，孝順貼心，讓人感動。

暨大附中校長張正彥也說，邱東岳熱心服務，常當志工，功課也很好，不只有多張證照，也通過商業管理能力檢定2級，相當不容易。