| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴菲特開講 波克夏股東會今晚直播登場 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

全國孝悌楷模今頒獎 暨中孝子邱東岳棄領獎考統測

2017-05-06  18:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕四技二專統測今登場，南投考區的暨大附中考生邱東岳，獲選全國孝悌楷模，今日頒獎與統測撞期，邱東岳原擬放棄獎項，經校方奔走得以保留，邱東岳說，努力3年就是要拚考好統測，且孝順是應該的，若不能去就得放棄，仍會選擇考統測。

就讀國立暨大附中商經科學生邱東岳，經校方推薦角逐全國孝悌楷模，上月接獲通知當選，今日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，主辦單位規定若人未到現場即視為棄權，惟今日是四技二專統測考試的首日，邱東岳決定以統測為重，不參加頒獎典禮。

經導師邱淑美、訓育組長余雯親的努力奔走，並將邱東岳的准考證影本寄給主辦單位，終獲同意「不參加但保留獲獎資格」，頒獎典禮後會郵寄獎狀和獎座給他。

今日提早到南開科大統測考場K書的邱東岳，對於獲選全國孝悌楷模表示「非常驚喜」，他說，角逐者非常多，本已為自己是鄉下的孩子，事蹟很普通，應該不會被選上。

邱東岳的導師邱淑美則說，邱東岳非常孝順，不只會幫媽媽和阿嬤做家事、做菜，也曾到建築工地幫父親的忙，邱父去年底小中風後，邱東岳悉心照料，且不斷叮嚀父親按時服藥，孝順貼心，讓人感動。

暨大附中校長張正彥也說，邱東岳熱心服務，常當志工，功課也很好，不只有多張證照，也通過商業管理能力檢定2級，相當不容易。

廣告
  • 國立暨大附中商經科學生邱東岳（左）決定不出席全國孝悌楷模頒獎典禮，提早到統測考場K書，導師邱淑美（右）也在一旁指導。（記者陳鳳麗攝）

    國立暨大附中商經科學生邱東岳（左）決定不出席全國孝悌楷模頒獎典禮，提早到統測考場K書，導師邱淑美（右）也在一旁指導。（記者陳鳳麗攝）

  • 國立暨大附中商經科學生邱東岳（中）獲選為全國孝悌楷模，手中拿著的就是頒獎典禮的入場券，校長張正彥（右）、導師邱淑美（左）都稱讚他實至名歸。（記者陳鳳麗攝）

    國立暨大附中商經科學生邱東岳（中）獲選為全國孝悌楷模，手中拿著的就是頒獎典禮的入場券，校長張正彥（右）、導師邱淑美（左）都稱讚他實至名歸。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 四技二專統測 孝悌楷模
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：全國孝悌楷模今頒獎 暨中孝子邱東岳棄領獎考統測


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.