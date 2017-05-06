少子化招生各出奇招 中山工商創意料理跨海宣傳
2017-05-06 18:10
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕臺灣少子化愈來愈嚴重！也讓私立學校生存空間遭到壓縮，因此招生各出奇招，高雄市中山工商今就跨海抵澎，舉行一連2天的創意料理推廣活動，結合美食、DIY及師生的熱情，希望為學校招來更多新血，加入高雄中山工商行列。
擁有高中部、綜合高中、高職部及建教合作部的高雄市中山工商，由於陳姓老師為澎湖女兒，領軍跨海返回故鄉，為任職的學校招募新血，首場選擇在馬公市中正路鬧區舉行「澎湖瘋創客」活動，明日則將移師北辰市場美妝店舉行，為高雄市中山工商打開澎湖知名度。
標榜創意料理動手做的澎湖瘋創客活動，利用澎湖特產海鱺、小卷、麵線、蚵仔及風茹等入菜，分別製作鱺技黑輪、煎小卷麵線及風茹草白玉米蚵仔湯等，現場開放示範教學與實作體驗，並讓民眾體驗DIY彩繪胸章製作，吸引不少民眾前往嘗鮮，雖尚未見到招生效果，但高雄市中山工商在澎湖知名度，已大幅提升。
陳老師表示，高雄市中山工商為正派教學，除了有各類職系提供選擇外，並有高額獎助學金吸引國中優秀畢業生；今年帶領餐飲處理科師生返回家鄉舉辦創意招生活動，除了讓學生實地面對面了解客群反映外，也增加臨場反應，為未來投入職場預作準備，今日下午在北辰市場還有一場，歡迎民眾及學子踴躍前往參加了解。
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