四技二專統測第1天 雲林考區3起手機響起違規

2017-05-06 18:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕106學年科技校院四技二專統一入學測驗今天為進行第1天考試，雲林考區考試進行順利，只有3起手機響起違規事件，雲林考區缺考159人，缺考率約為5%。

雲林考區再次提醒考生，明天5月7日「106年六房媽過爐」於上午7時起駕，由斗南五間厝股（二重溝）過爐至斗六大北勢股（保長廍），當天上午5時30分至11時由斗南往斗六雲林路三段（味全附近平交道路口）將進行交通管制，遶境影響區域為長平里附近，請考生及家長儘量提早出門，或避開周遭路線。

斗六市公所也表示，明天早上11點，市長謝淑亞與公所將號召市民，統一穿著桃紅色識別衣服，以彩色紙花代替鞭炮，在味全公司前迎接六房媽，隊伍將陪伴六房媽徒步行走約2公里，並在進天宮前安排林頭國小獅鼓陣表演。