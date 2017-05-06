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台灣城市景觀為何這麼醜？ 門諾講座大談建築新美學

2017-05-06  18:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣的城市景觀怎麼就是比不上國外？花蓮市門諾醫院《門諾公益藝文》建築系列講座，邀請學者、專家分享對於城市的遠見、美學、建築等見解，今天首由曾任台東縣副縣長（兼）文化處處長的交通大學教授張基義，談「台東夢─打造建築美學新都」，他提倡「減法空間美學」，用設計感貫穿台東縣政，打造台東的品牌城市；下一場將在19日舉行，邀請專欄作家邱秉瑜談「我們值得更好的城市」。

首位講座張基義現任交通大學總務長，著作有《當代建築觀念美學》、《歐洲魅力新建築》、《看見北美當代建築》，他說，建築美學除了需藉教育的力量向下扎根，如何將此議題推向大眾化，使之成為公眾議題更是關鍵。

張基義認為，經濟發展與自然是可以和諧並存的，台東創先制定「台東縣景觀自治條例」，劃設了重點景觀區，以低密度、高品質融入地景為原則，尊重環境，不僅審查開發計畫，還管建築外觀，幫台東形塑獨有優美的城市美學。

張基義分享他在台東縣府任職期間，針對大坡池、池上等進行的景觀改造，還有舊市區改造等經驗分享，他說，花東都面臨人口外流、經濟問題，表示過去的規劃與開發取向，已經不適合目前的城市發展，花東要思考「跟西部走不一樣的路」，像是部落，過去總是立滿於原民雕塑、彩繪等太多顏色的感覺，但現在要嘗試「減法」思考，只留住環境，自然畫面、材料就是最精彩的內容。

門諾醫院發展部主任連竟堯說，花蓮雖然有兩所大學，但卻沒有任何建築或城市規劃的系所，因此過去在花蓮很少有機會聽到相關主題的演講，也因此民眾對於建築美學、都市規劃的想像更為匱乏，門諾在醫療服務的精神一向是欠缺甚麼就做甚麼，因此也延伸這樣的核心價值去思考，提出了一系列建築與都市規劃的相關講座。

《門諾公益藝文》建築系列講座下1場在19日晚上7點到8點半，由專欄作家邱秉瑜談「我們值得更好的城市」；6月10日的上午10點到11點半，由田中央事務所負責人、建築師黃聲遠主講「在田中央的建築大師」；7月7日晚上7點到8點半，廣告人王俊雄主講「存在以先」；8月19日上午10點到11點半，ADA首獎簡志穎主講「第三屆ADA新銳建築獎首獎│青林書屋」。

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  • 花蓮市門諾醫院《門諾公益藝文》建築系列講座，邀請交通大學教授張基義談「台東夢─打造建築美學新都」。（記者王錦義攝）

    花蓮市門諾醫院《門諾公益藝文》建築系列講座，邀請交通大學教授張基義談「台東夢─打造建築美學新都」。（記者王錦義攝）

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