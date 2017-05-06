台灣城市景觀為何這麼醜？ 門諾講座大談建築新美學
〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣的城市景觀怎麼就是比不上國外？花蓮市門諾醫院《門諾公益藝文》建築系列講座，邀請學者、專家分享對於城市的遠見、美學、建築等見解，今天首由曾任台東縣副縣長（兼）文化處處長的交通大學教授張基義，談「台東夢─打造建築美學新都」，他提倡「減法空間美學」，用設計感貫穿台東縣政，打造台東的品牌城市；下一場將在19日舉行，邀請專欄作家邱秉瑜談「我們值得更好的城市」。
首位講座張基義現任交通大學總務長，著作有《當代建築觀念美學》、《歐洲魅力新建築》、《看見北美當代建築》，他說，建築美學除了需藉教育的力量向下扎根，如何將此議題推向大眾化，使之成為公眾議題更是關鍵。
張基義認為，經濟發展與自然是可以和諧並存的，台東創先制定「台東縣景觀自治條例」，劃設了重點景觀區，以低密度、高品質融入地景為原則，尊重環境，不僅審查開發計畫，還管建築外觀，幫台東形塑獨有優美的城市美學。
張基義分享他在台東縣府任職期間，針對大坡池、池上等進行的景觀改造，還有舊市區改造等經驗分享，他說，花東都面臨人口外流、經濟問題，表示過去的規劃與開發取向，已經不適合目前的城市發展，花東要思考「跟西部走不一樣的路」，像是部落，過去總是立滿於原民雕塑、彩繪等太多顏色的感覺，但現在要嘗試「減法」思考，只留住環境，自然畫面、材料就是最精彩的內容。
門諾醫院發展部主任連竟堯說，花蓮雖然有兩所大學，但卻沒有任何建築或城市規劃的系所，因此過去在花蓮很少有機會聽到相關主題的演講，也因此民眾對於建築美學、都市規劃的想像更為匱乏，門諾在醫療服務的精神一向是欠缺甚麼就做甚麼，因此也延伸這樣的核心價值去思考，提出了一系列建築與都市規劃的相關講座。
《門諾公益藝文》建築系列講座下1場在19日晚上7點到8點半，由專欄作家邱秉瑜談「我們值得更好的城市」；6月10日的上午10點到11點半，由田中央事務所負責人、建築師黃聲遠主講「在田中央的建築大師」；7月7日晚上7點到8點半，廣告人王俊雄主講「存在以先」；8月19日上午10點到11點半，ADA首獎簡志穎主講「第三屆ADA新銳建築獎首獎│青林書屋」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 遠航20位空姐集體請假 臨時取消哈爾濱航班
- 20名空服員集體請假 遠航哈爾濱班機被迫取消
- 林邊鄉電信斷訊事件 商家有無Wi-Fi 詢問爆增
- 迷你小學慶百年 80歲校友嬤舉校旗進場
- 八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 防堵狼師 新北設補習班通報平台
- 小檔案》拒止性嚇阻
- 美企錢藏海外75兆 微軟第1
- 開毒趴突見警察進屋搜索 果然「傻眼」了！
- 中職》又傷了張志豪 史總：開轟就可以慢跑
- 證券行情表、證券表格
- 洪榮宏提邀約 前妻陳施羽現身打槍
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 竹市社區巡迴健檢 明起12場次
- 豬哥亮當年為何跑路？名嘴爆料他「中1億卻爽約 」
- 參加索馬利亞突襲行動 美軍1死2傷
- 美前國防部副助理部長鄧志強：美台關係不該和北京綁在一起
- 高跟鞋光雕展 延長到5月底
- MLB》徐展元經典全壘打口號 紅到大聯盟官網（影音）
- 小禎曝親弟帥照撞臉趙又廷 竟被誤會新男友
- 【6遠航空服員勞資爭議案】4人轉台北併案 2人調解不成立
- 二期官舍當公宅？柯：月繳3萬我寧可分期買房子
- 毒鴛鴦身懷槍毒 警在醫院逮他倆…...
- 男「嘿咻」半途拿手機拍照 前女友火大連控3罪
- 北市容積代金制 全用來徵收公保地
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US senators present Taiwan Travel Act
- 足球貴公子歸隊 亞洲盃戰星
- 林全：低薪問題短期內很難解決
- 北埔模範母親 賣粄條帶大7子女
- 破袋解說 林內垃圾減量率先達標
- 車禍頻頻 墾丁台26線夏都段大取締
- 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
- 上下公車刷卡新制 未刷被鎖卡約1%
- 張杰甜蜜曬謝娜美照 破除婚變傳聞
- 台南》龍崎拒設掩埋場 批經濟部護航
- 小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希
- 全國躲避球賽開幕 三千選手競技
- 六國媒體聯訪 蔡總統：新南向與一帶一路不同
- 徐曉冬不來了！館長說是因為...
- 跟團走私毒品遭判重刑 運毒手棄保藏市區遭逮
- 54歲男星被女粉絲約炮 老婆反應是…
- 中國C919 首次試飛
標題：台灣城市景觀為何這麼醜？ 門諾講座大談建築新美學
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email