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實名制搞錯重點？ 瑞士老師：補習根本不該存在

2017-05-06  18:41

〔即時新聞／綜合報導〕最近補教狼師議題受關注，社會因此出現提倡補教業實名制的聲浪。不過一位在瑞士教書的老師卻指出，問題並不在於補習老師的名字，而是補習這個制度本身就不該存在。

在瑞士教華語的黃世宜於《商業周刊》刊登的文章中談到最近台灣的補教問題，她認為社會要求補習老師實名制是搞錯重點，「補習根本不應該存在！」她以教育觀點分析，補習是浪費資源和成本，把學校本來該教好教滿的事交給資本主義決定，既不合理又不公平。黃世宜認為立委要做的，並非合理化表面枝節，而是徹底根除補習制度的存在。

黃世宜也分享和歐洲青少年的互動，他們並不知道補習是什麼，也不懂補習的理念，「為什麼要學得更多更快呢？」歐洲的孩子與家長認為，如果在學校功課已經不錯，就不需要「再花錢」去補習，需要補習的其實是真的需要幫助的人。但黃世宜認為台灣的補習制度卻是保障富人、變相加強學習上早已是強者的優勢，反而沒發揮教育應有的階級平等、幫助弱勢本意。

黃世宜也質疑，學校是否應該做到那些大家迷信補習才能做到的事？為什麼補習名師要幽默有趣、風靡學生？如果學校老師教學就能生動，「還至於被拐到小公寓裡去嗎！？」

相關連結請見：

商業周刊 補習老師實名制？搞錯重點，補習根本不應該存在！瑞士老師：補習才是貧富不均的元凶

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  • 最近社會各界出現提倡補教業實名制的聲浪。不過一位在瑞士教書的老師卻指出，問題並不在於補習老師的名字，而是補習這個制度本身就不該存在。補習班示意圖，與新聞內文無關。（資料照，消保處提供）

    最近社會各界出現提倡補教業實名制的聲浪。不過一位在瑞士教書的老師卻指出，問題並不在於補習老師的名字，而是補習這個制度本身就不該存在。補習班示意圖，與新聞內文無關。（資料照，消保處提供）

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