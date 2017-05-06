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朱立倫推實名制、良民證 雙管齊下杜絕狼師

2017-05-06  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕新北市市長朱立倫今（6）日上午出席板橋郵局舉辦的活動時表示，補習班教師應有良民證，新北市會做最嚴格的稽查，防止紀錄不良的教育從業人員進入補教界，並表示實名制是對補教師資最基本的要求。

綜合媒體報導，朱立倫表示，不只是性侵害，對於有不良紀錄的教育從業人員，市府會做最嚴格把關，因此新北市規定，所有的補教老師都要有良民證（警察刑事紀錄證明文件 ），並表示實名制能給學生多一份保障，這是必要且基本的要求。

新北市副市長侯友宜前天（4）晚間，在臉書上指出，新北市登記立案短期補習班一共有2932家，從去年到今年4月市府稽查了776家，其中4家有性騷擾或性侵問題。新北市教育局昨（5）天決議，將規劃建置通報管理平台，要求補習班落實教師名冊，透過聯合法務部、新北市社會局以及家庭暴力暨性侵害防治中心查察，並利用教育部全國不適任教育人員系統，多重把關補教老師品質，杜絕狼師。

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  • 新北市市長朱立倫今日上午表示，補習班教師應有良民證，並表示實名制是對補教師資最基本的要求。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市市長朱立倫今日上午表示，補習班教師應有良民證，並表示實名制是對補教師資最基本的要求。（資料照，記者賴筱桐攝）

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