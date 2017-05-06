助弱勢家庭 南山師生募上千公斤愛的麵條

2017-05-06 17:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山中學今天舉辦母親節園遊會，校方並且與安得烈慈善協會合作，募集1474公斤的麵條提供弱勢家庭食用，學生也利用課餘時間，協助慈善協會整理捐助物資，盼讓國內弱勢家庭的兒童與青少年，能夠有足夠營養，健康長大成人。

南山中學每年5月舉辦母親節園遊會， 學校除表揚母親代表及孝悌楷模外，園遊會也廣邀弱勢團體分享節慶歡樂，今年邀請台灣世界展望會、創世基金會、中和康復之家、華山基金會、育成集賢庇護工場和安得烈慈善協會共同參與。

南山中學校長蔡銘城說，在社會服務課程就安排學生協助安德烈協會的食物銀行，整理募集的各類食物，整理的重點在檢視食物是否過期、分出屬於主食品或副食品、有無老人需要的營養品等，整理完後分裝各需求家庭的量，由協會負責分送給全國4800多個有需要的家庭；因此學生響應協會的「愛的麵條大募集」活動，以每包500公克為單位，1000公斤白麵條為目標，結果一共募得1474公斤，成果豐碩。

安得烈慈善協會推廣部主任趙世豪說，協會每個月都會寄送1次食物箱，內容包括米、麵等主食，以及罐頭、餅乾、奶粉等副食品，為弱勢家庭中的兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生，不僅平時幫忙整理食品及分配裝箱，這次還募捐1000餘公斤的白麵條，幫助照顧更多的小朋友。

學生吳岳峰說，希望能將母親親手烹煮麵條對孩子的關愛，傳到世界每個角落；學生林雨婕說，參加活動讓大家有機會參與慈善工作，接觸到課堂以外的世界，自己也獲益匪淺。