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知名VR遊戲商深耕高雄25年 五個字感動花媽...

2017-05-06  17:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕在高雄深耕25年、知名VR遊戲商奧尼克娛樂執行長王樑華說，為什麼會一直留在高雄發展，「因為愛高雄」﹗五個字、讓坐在台下的高雄市長陳菊好感動。

陳菊今偕同國發會副主委龔明鑫，前往大魯閣草衙道了解時下最夯的VR遊戲實況，眾人被安排體驗遊戲前，由奧尼克娛樂執行長王樑華先作簡報，述說奧尼克娛樂在高雄打拚過程與目前成績，當王樑華提到自己為何一直留在高雄﹖他跟著簡報上唸出「因為愛高雄」﹗陳菊與台下來賓立刻給予熱烈掌聲。

王樑華接受喝采後，微笑補充其他理由，包括在高雄實驗發展成功率高等。

他進一步指出，奧尼克專長在遊戲開發，同時也研發出多款體感設備，並結合餐飲打造時下最夯的體感遊戲區，實驗四個多月後確認可行，未來將擴大研究、並擴展其他據點。

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  • 王樑華說明自己為何一直留在高雄打拚：因為愛高雄。（記者王榮祥攝）

    王樑華說明自己為何一直留在高雄打拚：因為愛高雄。（記者王榮祥攝）

  • 王樑華的簡報讓花媽（左3）印象深刻。（記者王榮祥攝）

    王樑華的簡報讓花媽（左3）印象深刻。（記者王榮祥攝）

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