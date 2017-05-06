| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴菲特開講 波克夏股東會今晚直播登場 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

花媽VR射擊初體驗 痛快打僵屍

陳菊第一回體驗VR射擊遊戲，直說感覺刺激、痛快，下次要帶市府團隊來玩！（記者王榮祥攝）

2017-05-06  17:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今天首次體驗VR射擊遊戲，感覺刺激、痛快，還說下次要帶市府團隊來玩﹗

陳菊今天是偕同亞洲‧矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫等人，參訪大魯閣草衙道的VR十體驗館，受邀體驗時下最夯的VR遊戲，她頭帶VR頭盔、手持特製槍枝，由立委賴瑞隆、副市長史哲、經發局長曾文生等人組團，進入虛擬實境殺僵屍﹔花媽玩得很投入，但只是穩穩的找尋目標，身旁的立委賴瑞隆則是動作很多，應該宰了不少目標，遊戲前後約八分鐘結束。

陳菊事後笑說，原本以為只有一個僵屍，可以讓史哲擋在前面，沒想到僵屍從四面八方來，只好一個一個開槍，這種遊戲不傷人，真的很好玩，下次心情不好時、可以再來﹔她後來又說，感覺真的刺激、痛快，將來要帶市府團隊一起來。

相關影音

廣告
  • 陳菊第一次玩VR射擊，感覺很痛快。（記者王榮祥攝）

    陳菊第一次玩VR射擊，感覺很痛快。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： VR 花媽 陳菊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：花媽VR射擊初體驗 痛快打僵屍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.