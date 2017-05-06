花媽VR射擊初體驗 痛快打僵屍

陳菊第一回體驗VR射擊遊戲，直說感覺刺激、痛快，下次要帶市府團隊來玩！（記者王榮祥攝）

2017-05-06 17:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今天首次體驗VR射擊遊戲，感覺刺激、痛快，還說下次要帶市府團隊來玩﹗

陳菊今天是偕同亞洲‧矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫等人，參訪大魯閣草衙道的VR十體驗館，受邀體驗時下最夯的VR遊戲，她頭帶VR頭盔、手持特製槍枝，由立委賴瑞隆、副市長史哲、經發局長曾文生等人組團，進入虛擬實境殺僵屍﹔花媽玩得很投入，但只是穩穩的找尋目標，身旁的立委賴瑞隆則是動作很多，應該宰了不少目標，遊戲前後約八分鐘結束。

陳菊事後笑說，原本以為只有一個僵屍，可以讓史哲擋在前面，沒想到僵屍從四面八方來，只好一個一個開槍，這種遊戲不傷人，真的很好玩，下次心情不好時、可以再來﹔她後來又說，感覺真的刺激、痛快，將來要帶市府團隊一起來。

相關影音