創意健走趣 近千名親子鳳崎步道玩闖關

2017-05-06 17:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕溫馨5月情，新竹縣家庭教育中心規劃「愛fun行 全家easy Go！」活動，今天吸引近千名親子，大手牽小手，一起到鳳崎落日登山步道健行，沿途透過6項家庭闖關遊戲，讓孩子們勇敢表達心中對父母的感恩。

新竹縣家庭教育中心主任黃詣屯說，這項活動把健走創意化、樂趣化以及家庭化，特別設計6項家庭闖關活動，宣導幸福家庭的核心價值。像是第一關「Fun心」─愛的便利貼，鼓勵參加民眾寫下平日說不出的內心話，表達心中的體貼與感恩。

第2關「Fun圈」，藉由傳呼拉圈遊戲，拉近家人彼此的距離；第3關「Fun話」，喊出對家人的正向語言，相互扶持、關懷；第4關「Fun坦」，全家人分工合作通過挑戰；第5關「Fun閃」，使用拍立得拍下全家人的照片。

還有第6關「Fun愛」站，介紹家庭教育中心的工作內容，並宣導家庭教育諮詢專線，可提供民眾諮詢婚姻、親/子職等；縣長邱鏡淳也與會與親子一同歡度週休，並頒獎給抽獎幸運兒。