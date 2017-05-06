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新營土庫國小不一樣的校慶 昆蟲主題嘉年華

蜜蜂裝扮。（記者楊金城攝）

2017-05-06  17:04

〔記者楊金城／台南報導〕這所小學很不簡單，新營區土庫國小今天歡慶52週年校慶，結合學校生態教學特色與本位課程設計昆蟲主題嘉年華的運動會，小小運動員穿著精心打扮的昆蟲裝進場，不一樣的校慶，獲得來賓熱烈掌聲。

土庫國小全校現有40位小學生、22位幼兒園學生，今年小一新生人數13人，比現在一年級學生6人多出7人，校長洪傳凱說，小一新生數翻倍成長，證明學校生態教學特色，受到家長、學生喜歡。

今年校慶，校門口迎接來賓、家長和校友的是一座獵人寮，將茶山部落原汁原味重現，未使用一釘一槌，包含展示的趕鳥器、陷阱鳥踏器與風笛，都是高年級學生戶外教育向茶山獵人老師學習手作。

來賓也獲贈「土庫限定、全球唯一」的昆蟲磁鐵夾，受到「夾到」歡迎，這是生態老師鄭智軒帶領學生仔細觀察昆蟲特徵後，揣摩外型手工製成，既特別又富教育意義。

校慶並展示學生飼養的白頷樹蛙、背棘白條竹節蟲、棉桿竹節蟲、犀角金龜、蟻獅和生態課程，印證書本知識，體驗生命教育也啟發對生態保育的熱情。

蟲類主題嘉年華，則由小朋友化身不同蝴蝶、蜜蜂、甲蟲等昆蟲造型，搭配逗趣可愛的口號動作進場，全場彷如昆蟲樂園。家長說，很特別的校慶活動，製作歡樂。

相關影音

可愛的蝴蝶和蜜蜂裝。（記者楊金城攝）

校長洪傳凱展示昆蟲磁鐵夾。（記者楊金城攝）

校慶搭起獵人寮。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 土庫國小 新營 昆蟲 校慶 生態教學
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