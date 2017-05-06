台灣成悶燒番薯 嘉義昨34.1度創當地今年最高溫

嘉義昨日創下了當地今年氣溫最高紀錄，來到34.1度。圖為示意圖。（資料照，記者羅欣貞攝）

2017-05-06 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕因熱對流效應增強，這幾日全台各地高溫炎熱，嘉義昨（5）日更創下當地今年氣溫最高紀錄，來到34.1度高溫，讓當地居民感到炎熱難耐。

據中央氣象局表示，嘉義市昨高溫達34.1度，今日受到微弱鋒面及東北風影響，天氣型態較昨日良好一些，為多雲的好天氣，但中午仍悶熱且紫外線強烈，最高溫雖然沒有昨天那麼誇張，但也高達32度。昨全台各地白天氣溫在23至33度之間，南部地區普遍是悶熱高溫的天氣型態，氣溫仍達33度。

週末假期全台持續受鋒面及東北風影響，北部及東半部雨勢將變得更明顯，午後中南部山區也會有短暫陣雨，且有局部較大雨勢發生機率，但會隨著時間逐漸好轉。