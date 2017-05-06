台糖同意讓地 太平產業園區開發有譜
2017-05-06 16:47
〔記者黃鐘山／台中報導〕太平產業園區雖已辦理設廠用地預登，但近12公頃台糖土地卻遲未取得，立委何欣純今日說，經協調經濟部、台糖與市府，台糖董事會才同意以7成協議價購、3成合作開發模式提供用地；市府經發局長呂曜志表示，盼明年初能交地給廠商。
太平及大里區機械、五金加工及相關傳統產業工廠聚集，市府經發局為了輔導違章工廠，101年勘選太平區西南側的台糖土地及部分私有地，籌設占地面積14.37公頃的太平產業園區，不過開發案卻一波三折，直到去年4月才取得內政部許可。
何欣純說，太平產業園區原來是市府委託開發案，計畫徵收台糖土地取得用地，但行政院對國營事業土地處理政策生變，才改成合作開發案，也因此延宕多時，經協調經濟部、台糖擬定合作開發準則，讓台糖將可依此和市府共同合開發。
何欣純又說，經她多次和經濟部、工業局、台糖協商，以及市府和市議員何明杰、張玉嬿等人多方努力，獲得經濟部次長沈榮津及楊偉甫承諾，台糖董事會日前終於通過採用「3成土地合作開發、7成土地協議價購」方式和市府簽約，進行園區公共設施工程。
何明杰、張玉嬿表示，設案拖了一段時間，不少企業主喪失許多商機，樂見11.8公頃的台糖土地終於協商取得，要求經發局加速進行，協助廠商早日在太平產業園區設廠，給太平區市民有更多的就業機會。
經發局長呂曜志指出，園區用地有40區塊，設廠用地預先登記合格廠商共122家，本月與台糖公司簽約後，即進入實質開發工程，6月2日將在太平區公所進行抽籤選地，預計8月動土，明年初交地，預計可容納50多家廠商，全數進駐後，總投資額39億元，就業人口數引進千餘人。
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