全台舞林高手 齊聚基隆以舞會友

106年全國舞藝展演6日上午在國立台灣海洋大學熱鬧登場，超過6500位來自全國各縣市的舞林高手們同場較勁。（記者俞肇福攝）

2017-05-06 16:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕106年全國舞藝展演6日上午在國立台灣海洋大學熱鬧登場，超過6500位來自全國各縣市的舞林高手們同場較勁，展現美麗、熱情和自信；大批舞者前一晚入住各大飯店，使得飯店旅館一房難求，市長林右昌說，歡迎大家利用參加舞藝展演到基隆的機會，一同見證基隆市的轉變。

由基隆市政府、台灣體育總會主辦的全國舞藝展演，6日在國立台灣海洋大學育樂館登場；來自全省各地的土風舞、元極舞、中東肚皮舞、排舞、國際標準舞、太極拳及柔力球隊伍參與演出。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，今年增加八斗高中的原住民及新住民的舞蹈演出，演出的總人數超過6000人，在國立台灣海洋大學育樂館登場，各單位輪番演出，與會選手除在育樂館演出外，也在戶外的草地暖身，同樣吸引不少觀眾駐足欣賞。

基市府教育處長陳素芬致詞時，特別提醒各縣市朋友6月18日即將登場的外木山海上長泳，歡迎大家踴躍報名參與；林市長則補充指出，今年6月24日的「海洋老鷹嘉年華」，將會是第二次以封街方式，動員全市來共同參與，當晚還有「紙風車」劇團在東3、東4碼頭的精彩表演，此外還有10月基隆市首度舉辦的城市產業博覽會，都會邀請很多市民以及外縣市團體共同參與，也歡迎大家呼親喚友一起來基隆，欣賞基隆好山好水。

106年全國舞藝展演6日上午在國立台灣海洋大學熱鬧登場，超過6500位來自全國各縣市的舞林高手們同場較勁。（記者俞肇福攝）