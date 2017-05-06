竹縣台3線「故事屋角」開張 發掘在地客庄故事
2017-05-06 16:38
「故事屋角」駐地工作站，將發掘在地客庄故事，探討地方公共議題，社區民眾巧思彩繪石頭，美化周邊環境。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕位在新竹縣台3線上的「故事屋角」，今天邀請見證台3線歷史變遷的地方耆老，浪漫揭牌開幕！縣府文化局與社區營造中心團隊將進駐，發掘在地客庄故事，探討公共事務議題，希望經由在地發聲、由下而上，齊心營造台3線優質生活環境，讓大眾看見台3線的文化底蘊。
新竹縣長邱鏡淳表示，鄰近橫山車站的「故事屋角」駐地工作站，是爭取客委會補助「台3線文藝復興運動計畫」所建置，即日起，每週星期三到星期日開放，將結合社區營造，串連沿線居民、鄉鎮公所、各文化產業協會、文史工作者、藝術家、學校等，提供資源整合與交流學習的平台。
「故事屋角」駐地工作站，今天在學生擊鼓表演中，由客委會副主委楊長鎮、邱鏡淳、橫山鄉長古榮耀、縣議員張志弘，與在地耆老-伐木工人李金龍、採礦工人黃日光等人共同揭牌、切蛋糕歡慶開幕，社區民眾則發揮巧思彩繪石頭，美化周邊環境。
80歲的黃日光用「還沒死就先埋」道出礦工無奈的悲情心聲，他的年輕歲月都在礦坑裡度過，從1天50元工資到2000元，走過時代的變遷，在礦坑裡養活了家庭，讓孩子有所成就。
文化局長張宜真表示，今年度將以北台3線，即關西鎮、橫山鄉、竹東鎮為主要區域，自6月起到明年元月，辦理6場台3線主題展、5場講古打擂台、2場公民審議、5處社區亮點營造，並邀請台3線各領域達人進行培力課程、舉辦緩緩生活節等活動，希望讓更多民眾親近、認識台3線，為台3線譜下新的樂章。
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