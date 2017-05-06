全國國中大隊接力 63隊參加競爭激烈

2017-05-06 16:29

［記者黃淑莉／雲林報導］2017全國國中大隊接力競賽今天在雲林斗南田徑場登場，共有來自全國22縣市63隊2000多名選手參加，下午決賽相當刺激，7、8年級組第1名都是在第19棒時超越原本領先對手奪冠。

開幕式由北港建國國中管樂隊表演揭幕，雲林縣副縣長丁彥哲歡迎全國選手到雲林，也期勉選手們發揮團隊合作精神為家鄉爭取佳績。

教育處指出，大隊接力比賽目的是為普及運動，提供給非體育班、田徑隊學生也有機會參加全國競賽，參賽隊伍以班級為單位，田徑隊、體育班及參加過全國體育競賽者都不能參加，每隊20名選手女生不得少於10人，且必須排在前10棒。

上午預賽、下午決賽，七年級組前幾棒澎湖縣馬公國中、台中市明道中學、新竹義民高中國中部及花蓮富里國中互有領先，10幾棒後馬公國中一路領先，直到第19棒時原本第二的明道國中的選手賣力衝刺超越馬公國中。

八年級組各組實力相當，前幾棒各隊互有領先，最後由花蓮玉東、新北市板橋國中相互較勁，同時第19棒時板橋超越暫時領先的玉東國小；九年級則有台南市南光中學一路領先。

各組前三名，七年級組：台中明道中學、澎湖馬公國中、新竹義民高中國中部；八年級組：新北板橋國中、花蓮玉東國中、彰化北斗國中；九年級組：台南南光中學、南投南崗國中、台中福科國中。