| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴菲特開講 波克夏股東會今晚直播登場 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

全國國中大隊接力 63隊參加競爭激烈

2017-05-06  16:29

［記者黃淑莉／雲林報導］2017全國國中大隊接力競賽今天在雲林斗南田徑場登場，共有來自全國22縣市63隊2000多名選手參加，下午決賽相當刺激，7、8年級組第1名都是在第19棒時超越原本領先對手奪冠。

開幕式由北港建國國中管樂隊表演揭幕，雲林縣副縣長丁彥哲歡迎全國選手到雲林，也期勉選手們發揮團隊合作精神為家鄉爭取佳績。

教育處指出，大隊接力比賽目的是為普及運動，提供給非體育班、田徑隊學生也有機會參加全國競賽，參賽隊伍以班級為單位，田徑隊、體育班及參加過全國體育競賽者都不能參加，每隊20名選手女生不得少於10人，且必須排在前10棒。

上午預賽、下午決賽，七年級組前幾棒澎湖縣馬公國中、台中市明道中學、新竹義民高中國中部及花蓮富里國中互有領先，10幾棒後馬公國中一路領先，直到第19棒時原本第二的明道國中的選手賣力衝刺超越馬公國中。

八年級組各組實力相當，前幾棒各隊互有領先，最後由花蓮玉東、新北市板橋國中相互較勁，同時第19棒時板橋超越暫時領先的玉東國小；九年級則有台南市南光中學一路領先。

各組前三名，七年級組：台中明道中學、澎湖馬公國中、新竹義民高中國中部；八年級組：新北板橋國中、花蓮玉東國中、彰化北斗國中；九年級組：台南南光中學、南投南崗國中、台中福科國中。

廣告
  • 全國國中大隊接力競賽今天在斗南田徑場登場共有63隊參加。（記者黃淑莉攝）

    全國國中大隊接力競賽今天在斗南田徑場登場共有63隊參加。（記者黃淑莉攝）

  • 全國國中大隊接力競賽今天在斗南田徑場登場共有63隊參加。（記者黃淑莉攝）

    全國國中大隊接力競賽今天在斗南田徑場登場共有63隊參加。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：全國國中大隊接力 63隊參加競爭激烈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.