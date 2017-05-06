動畫原來是這樣「動」起 3堂課學起來

2017-05-06 16:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2條橡皮筋，1塊硬紙板，就可做動畫！為縮短城鄉教育差距，財團法人謝許英文化藝術基金會今邀請台北藝術大學動畫系師生到北斗鎮北斗國中教授動畫的技巧和概念，學生們從「做中學」，了解動畫的原理。

第一堂課，學生們用一塊硬紙板，正反兩面畫圖，再於紙板兩緣套上橡皮筋，讓畫過圖的紙板來回轉動，透過「視覺暫留」，兩個圖面影像就可「融在一起」。

第二堂課，老師教學生用空白的筆記本，逐頁畫上有動作的圖案，學生們畫了30頁，迅速翻頁，產生逐格動畫，被預設好的圖案就會有動作，這也是利用視覺暫留原理。

第三堂課，學生們以黏土，從無到有，從有到大，用相機定格、定格拍照，結果一個從無到有到會動的人偶動畫，栩栩如生在手機上呈現。

指導老師是台北藝術大學動畫系主任副教授史明輝，他說，動畫原因很簡單，也是未來趨勢，學生們其實可以從小就培養觀察能力，把具象的物體，用線條簡化，其次，用畫面說故事。

史明輝說，動畫很好玩，可以融入生活，受限於國內電影工業規模，高階的動畫人才無法發揮，但「需求」是被「創造」，動畫可運用於生活周遭或提案報告，讓觀者很快就了解作者的想法，例如，遊園動線的安排、畫本故事的立體化、廣告產品介紹…等等。