過半火災因爐火使用不慎 北市消防局宣導防災
2017-05-06 16:04
［記者陳恩惠／台北報導］為了提升民眾防災及災害初期應變能力、建立安全安心的社區，台北市消防局第四救災救護大隊今天下午在葫蘆國小，舉辦「馨愛媽咪Love You 居家安全Follow Me」的社區防災宣導活動；由於活動寓教於樂，吸引許多民眾攜老扶幼前往參加。
消防局說，根據統計資料，近年發生及造成人員傷亡的火災案件，以5層樓以下住宅所占的比率最高；分析火災發生原因，光是爐火使用不慎及電氣因素導致的災害，就超過50％。消防局為此提醒民眾幾點應注意事項，包括於廚房烹煮食物時，應有「人離火滅」的觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐的習慣；其次，防範電氣火災應注意「四不一沒有」，即用電「不」超載、電線「不」折損、可燃物 「不」擺放、插頭不用「不」插，及「沒有」安全標章產品不買不用；且於家中裝設「住宅用火災警報器」，可偵測火警發出警報，提早逃生及應變。
消防局表示，北市目前已有47起使用「住宅用火災警報器」成功示警的案例，今天的活動也特別邀請裝設住警器且成功避難逃生的民眾到場，分享親身經歷，提高民眾購買裝設住警器的意願。
今天的活動，除了有防災闖關集點摸彩、防災知識有獎徵答、精彩舞台表演節目及創意防災宣導攤位等項目，提供民眾體驗學習外，也特地準備康乃馨獻給與會的媽媽們。
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