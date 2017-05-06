助弱勢兒少生活安置 忠義盼社會大眾踴躍善捐

2017-05-06 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕忠義基金會與慧榮科技關心弱勢兒少，今於台北花博公園舉辦愛心園遊會，邀企業團體捐助物資進行義賣，所得將全數作為0至18歲兒少生活安置、醫療及教育等相關經費。

根據衛福部統計，每年約有萬名孩童因社會問題或家庭功能失衡，進入社會安置體系，忠義基金會透過推動「蒲公英寶寶助養計畫」，提供兒少安置教養服務，甚至透過國內外收出養，為兒少媒合一個家。

活動邀請到藝人康茵茵擔任愛心大使，康茵茵帶來其所創作的「童樂舞」，帶領現場大小朋友們舞動童趣，感受同樂氛圍。她同時也擔任愛心店長，在攤位中義賣簽名T恤，號召大眾響應公益。

忠義基金會表示，機構型安置是守護弱勢孩童的最後一道服務防線，失依孩童的生活經費支出逾千萬元，因此希望社會大眾不管個人或團體都能定額善捐，支持及助養弱勢兒日常生活。