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戴資穎衣服又過大 柯文哲見狀超生氣

奪得台灣羽壇第一面亞錦賽金牌的戴資穎，今日和悠遊卡公司共同宣布發行第一張「戴資穎～世界球后」紀念卡，但悠遊卡公司給戴資穎的活動POLO杉明顯過大，讓台北市長柯文哲看了相當不滿。（記者叢昌瑾攝）

2017-05-06  15:28

〔即時新聞／綜合報導〕我國羽球好手戴資穎日前勇奪亞洲羽球錦標賽金牌，賽後她透露羽協給的贊助商衣服不合身，引起各界關注。戴資穎今日出席悠遊卡公司為她發行冠軍紀念卡的記者會，但悠遊卡公司給她的活動POLO杉竟然又是過大，傳出台北市長柯文哲看了當場不高興。

據《三立新聞》報導，戴資穎的悠遊卡活動衣似乎有點太大，袖口捲了好幾次，悠遊卡公司董事長林向愷致詞時，主動提到柯文哲要求檢討衣服不合身的狀況，林向愷也連說不好意思並致歉，承諾會讓公關部門進行反省。

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