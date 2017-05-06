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自由自在的心靈風景 唐氏症藝術家屏東開展

2017-05-06  15:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處一樓101畫廊今天（6日）至5月23日展出「開心．心開：林冠廷書畫陶創作展」，這是來自台東的唐氏症青年藝術家林冠廷所創作的繪畫、書法與陶藝作品展覽，以自由自在、大開大闔的風格呈現流動的心靈風景，共展出81件作品。

77年次的林冠廷小時候在父親國立台東大學美術產業學系林永發教授與母親高中老師王萍萍的愛與鼓勵下，開始點線面的遊戲，意外地開啟創作潛能，2013年獲得中華民國第16屆身心障礙楷模「金鷹獎」殊榮，多次在國內外舉辦展覽，作品感動了許多人。

台東大學林昶戎教授表示，林冠廷的創作沒有傳統學院派的束縛，反而顯現出追尋純樸自然的創作本質，以及更為自由的表現方向，在日常生活中，只要有一支筆、一些陶藝工具，他就會專注、開心地一直創作，不用煩惱任何事，「創作就是要表現自己心裡的東西，只要快樂開心就好了」。

策展人徐慶東、楊雅婷表示，本次展覽中，大色塊的畫面隱隱浮現原始木雕似鏗鏘有力的臉譜，那些正是林冠廷身邊最熟悉最親愛的人，他以藝術來捕捉投射在他心眼中最真實的印象，每件陶藝都殘留他捏塑時的手溫與速度感，既凝凍又流動，具象中有抽象，充滿時間的延綿感，書法則在不生不熟中，化無法為萬法，寫出字欲成舞的獨特美感。

屏東縣文化處表示，透過展覽可以進入傳奇青年藝術家林冠廷看似平靜卻又波濤洶湧的豐富心靈世界，期望激勵更多人勇於追求自己的人生夢想。

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  • 林冠廷的作品。（記者羅欣貞攝）

    林冠廷的作品。（記者羅欣貞攝）

  • 林冠廷創作展在屏東縣文化處登場。（記者羅欣貞攝）

    林冠廷創作展在屏東縣文化處登場。（記者羅欣貞攝）

  • 林冠廷（右1）在屏東辦創作展，今天開幕，反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

    林冠廷（右1）在屏東辦創作展，今天開幕，反應熱烈。（記者羅欣貞攝）

  • 林冠廷的作品。（記者羅欣貞攝）

    林冠廷的作品。（記者羅欣貞攝）

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