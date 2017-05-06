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台東延平鄉射耳祭 傳統技藝體驗爆滿

參加射耳祭的民眾，學習當個射箭高手。（記者王秀亭攝）

2017-05-06  14:55

［記者王秀亭／台東報導］延平鄉布農族全鄉射耳祭今天在永康多功能活動廣場舉行，鄉民們齊聚，輪番上場進行傳統祭儀及各項競技活動，會場一角則設置傳統技藝體驗區，讓遊客親身體驗玉米手脫粒、樹皮打陀螺、百步穿揚等，想不到大受歡迎，體驗者爆滿。

今天上午9時許，延平鄉長胡榮典帶領布農族耆老，在祭儀展演廣場上，進行祭祖、祭骨等儀式，並將準備好的小米酒、肉逐一送到5個村的準備區，與村民分享，隨後鸞山村民重現射耳祭儀，耆老為小孩「吹耳」，由大人一對一帶領小孩練習「射耳」，已向祖靈祭祀，祈求年收穫，同時礁島小孩射擊的技藝。

由於每年全鄉射耳祭都吸引許多民眾前來，延平鄉公所為讓遊客了解布農族文化，推出體驗遊程外，還設有闖關體驗區，原本今天只開放300個名額，想不到來了將近400人，鄉公所只好每梯次增收10 人，安排了6個體驗梯次。

來自台東市的陳姓民眾樂當百步穿楊手，一開始以為射箭很簡單，光要拉滿弓、瞄準靶心，就很難，他笑說，當獵人，還要能抓到獵物，真不容易。

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  • 延平鄉長胡榮典（綁紅頭帶者）帶著耆老進行相關祭儀。（記者王秀亭攝）

    延平鄉長胡榮典（綁紅頭帶者）帶著耆老進行相關祭儀。（記者王秀亭攝）

  • 鸞山村的布農族耆老為小孩吹耳。（記者王秀亭攝）

    鸞山村的布農族耆老為小孩吹耳。（記者王秀亭攝）

  • 布農族人重現射耳祭典。（記者王秀亭攝）

    布農族人重現射耳祭典。（記者王秀亭攝）

  • 樹皮打陀螺考倒不少學生，能做好的沒幾個。（記者王秀亭攝）

    樹皮打陀螺考倒不少學生，能做好的沒幾個。（記者王秀亭攝）

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