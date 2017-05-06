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新北寵物業申設需考試 首批35人應試

2017-05-06  14:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市申設寵物業許可證者須參加考試，首次考試今（6）日登場，共有35人參加，寵物商業同業公會理事長簡聖文率所有理監事參加考試，以實際行動展現支持。

簡聖文說，已領有許可證的寵物業者只需修教育學分不須參加考試，但他以身作則號召35名會員參與，支持這項政策推動；在中和區擁有多家寵物連鎖店的業者蔡裕爵說，考試題目都在200題題庫中，由電腦隨機選了25題，只要花點時間準備，不難及格。

今年5月1日起，新北市寵物業新申請者，寵物店負責人及專任人員必須通過動保處所舉辦的考試，才能申辦特定寵物業許可證，若有虐待動物前科及不良紀錄者，禁止參加，動保處長陳淵泉表示，從第一線的從業人員把關做起，希望全面提升寵物業人員素質。

在永和經營繁殖、買賣的侯先生說，為準備考試，他將動保法規重新熟讀一遍，發現並不難，以前對法條一知半解，甚至搞不清楚飼主應盡的責任，經由這次考試機會，讓他對從業的相關規定更清楚。

陳淵泉說，200題題庫公布在動保處官網，考試目的不是要考倒大家，是要讓所有業者熟悉法規，第二梯考試將訂於7月22日舉行，尚未參加的從業人員把握機會。

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  • 新北市申設寵物業許可證者須參加考試，首次考試今日登場，共有35人參加。（新北市動保處提供）

    新北市申設寵物業許可證者須參加考試，首次考試今日登場，共有35人參加。（新北市動保處提供）

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