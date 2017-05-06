遠航乘客轉簽班機離台 旅客：能回家就很高興了

2017-05-06 14:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕遠東航空今日在航班起飛前，21名空服員臨時請病假、生理假，遠航因此取消桃園－哈爾濱、高雄－馬公航線共4航班。

桃園－哈爾濱航線取消後，來回航班原本284名旅客，去程簽轉長榮航空37人、南方航空57人、華航26人，有一個預定搭乘上午六時二十五分桃園飛哈爾濱班機的黑龍江旅行團，今天清晨三點多就已經抵達桃園機場，到了機場後才知道航班已經取消，他們被安排轉乘中國南方航空班機離台。

該團旅客孟先生說，旅行團凌晨四點不到就到機場，在出境大廳看了航班資訊顯示器才知道航班取消，經過領隊與航空公司協調後，九點二十分得知航班改為十二點五十分的南方航空班機。

對於行程遭延誤，孟先生表示覺得有點不太舒服，不過，在大陸通常都是天氣的因素影響航班，很少出現因為空服員對航空公司不滿意而取消班機。另一名同團的旅客于先生表示，整個過程都由領隊處理，航班取消對我們肯定是有困擾，但是能回家就很高興了。

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