| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴菲特開講 波克夏股東會今晚直播登場 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

遠航乘客轉簽班機離台 旅客：能回家就很高興了

2017-05-06  14:54

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕遠東航空今日在航班起飛前，21名空服員臨時請病假、生理假，遠航因此取消桃園－哈爾濱、高雄－馬公航線共4航班。

桃園－哈爾濱航線取消後，來回航班原本284名旅客，去程簽轉長榮航空37人、南方航空57人、華航26人，有一個預定搭乘上午六時二十五分桃園飛哈爾濱班機的黑龍江旅行團，今天清晨三點多就已經抵達桃園機場，到了機場後才知道航班已經取消，他們被安排轉乘中國南方航空班機離台。

該團旅客孟先生說，旅行團凌晨四點不到就到機場，在出境大廳看了航班資訊顯示器才知道航班取消，經過領隊與航空公司協調後，九點二十分得知航班改為十二點五十分的南方航空班機。

對於行程遭延誤，孟先生表示覺得有點不太舒服，不過，在大陸通常都是天氣的因素影響航班，很少出現因為空服員對航空公司不滿意而取消班機。另一名同團的旅客于先生表示，整個過程都由領隊處理，航班取消對我們肯定是有困擾，但是能回家就很高興了。

相關影音

廣告
  • 遠航空服員集體請假，桃園往返哈爾濱航班被迫取消，其中57名旅客被安排轉搭南方航空班機。（記者朱沛雄攝）

    遠航空服員集體請假，桃園往返哈爾濱航班被迫取消，其中57名旅客被安排轉搭南方航空班機。（記者朱沛雄攝）

  • 旅客于先生表示，整個過程都由領隊處理，航班取消對我們肯定是有困擾，但是能回家就很高興了。（記者朱沛雄攝）

    旅客于先生表示，整個過程都由領隊處理，航班取消對我們肯定是有困擾，但是能回家就很高興了。（記者朱沛雄攝）

  • 遠航空服員集體請假，桃園往返哈爾濱航班被迫取消，轉搭南方航空班機旅客孟先生表示，在大陸通常都是天氣的因素影響航班，很少出現因為空服員對航空公司不滿意而取消班機。（記者朱沛雄攝）

    遠航空服員集體請假，桃園往返哈爾濱航班被迫取消，轉搭南方航空班機旅客孟先生表示，在大陸通常都是天氣的因素影響航班，很少出現因為空服員對航空公司不滿意而取消班機。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 空服員 遠航 集體請假
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：遠航乘客轉簽班機離台 旅客：能回家就很高興了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.