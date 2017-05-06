找回美麗的妳！新住民母親歡度不一樣的母親節

2017-05-06 14:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在母親節前夕，南台南家扶中心今天在吳園藝文中心舉辦「找回美麗的妳」母親節表揚暨親子活動，讓親子歡度不一樣的母親節，更讓終日勞累的弱勢家庭母親，重新肯定自己內在美麗，外在美也再漂亮一次！

表揚活動選出5位新住民母親，包含李芹、莊愛娟、丁玥珂、蔡翠夷及黃仕芳，頒發「新･環球小姐」獎項，在眾人目光下，為她們戴上后冠，成為今天「最美焦點」。

來自菲律賓現年40歲的丁玥珂，自小父母離異且飽嚐貧困之苦，嫁到台灣後丈夫卻不幸罹患癌症逝世，獨留不諳中文的她與兩名年幼的孩子，在台舉目無親且居無定所，她常形容那是1段『蒙住眼睛（blindfold）』的時光。為了扶養兩名子女長大，她在工廠辛勤工作，積極爭取加班機會，「即使自己沒有飯吃，也會把他們帶在身旁，陪他們長大。」

丁玥珂長期壓力及勞累導兩側甲狀腺病變，曾兩次開刀切除惡性腫瘤，她仍以樂觀開朗的心面對人生風雨。她感謝南家扶一路的陪伴，更期望能發揮一己之力幫助社會，因此把孩子留了多年的長髮，捐給癌症中心幫助癌症病童，也常在新移民朋友困難時提供協助與支持，將過去接收到的溫暖與幫助，化成無數的愛的流轉循環。

活動除了設計親子同樂的闖關遊戲外，還邀請DONA數位影像、御手國醫、中華醫事科技大學調理保健技術系和4位彩妝師參與，教媽媽保養化妝、照顧身體的方法，更在專業攝影師的鏡頭下，留下親子最美麗的回憶。