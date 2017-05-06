外籍沙雕師性侵疑雲 公關公司：「深表遺憾！」
2017-05-06 14:15
〔記者林嘉東、俞肇福／新北報導］受邀來台參加福隆沙雕季的外籍沙雕師被控撿屍一名外籍女子後性侵。基隆地檢署檢察官複訊後，已限制該名外籍沙雕師出境，接受調查。
針對外籍沙雕師被控性侵疑雲，負責策展的玉言堂整合行銷股分有限公司總經理蘇柏光表示，「深表遺憾！」
蘇指出，公司對受邀來台的沙雕師採開放、自由的管理方式，除了他們在創作沙雕作品時，會安排專人陪伴協助，其餘時間，不太會限制他們的活動。
蘇強調，由於全案已進入司法調查階段，「一切交由司法處理，不便透漏細節。」
為期2個月的2017年福隆國際沙雕藝術季今天盛大開幕，一名外籍女子4日參加一家飯店辦的酒趴，與1名外籍沙雕師喝酒，因不勝酒力，被該名外籍沙雕師撿屍，帶回附近旅社性侵得逞。
外籍女子醒後發現全身赤裸，才向警方報案遭人性侵；檢察官昨天以證人身分傳喚也在場的另名外籍男子，複訊該名外籍沙雕師後，已將他限制出境，接受調查。
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