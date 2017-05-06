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台中空氣飄醋酸味 中美和再偷排遭重罰100萬

中美和石油化學公司排放廢氣造成中苗充斥醋酸味，被環保局要停工後又要逕行開工排放廢氣，造成異味。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-05-06  14:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕昨天台中、苗栗空氣瀰漫一股不明的刺鼻醋酸味，環保局當天下午查出是台中港的中美和石油化學排放廢氣，要求停機調查，沒想到業者晚間聲稱故障排除，逕行重新投料生產，卻再傳出異味，環保局指業者罔顧民眾權益，情節重大，將處以空汙法最高裁罰100萬元。

環保局指出，中美和剛完成歲修，昨天一啟爐就開始飄出令人噁心酸味，調查發現是氧化反應器異常，導致醋酸外洩逸散，加上昨天風速偏低，影響區域廣泛，除了在該廠下風周界處進行鋼瓶採樣，分析有乙酸（醋酸），另也測得容易在化工製程中產生的乙酸乙酯、乙酸甲酯等之化學物質。

環保局強調，中美和設備異常導致大量空氣污染物排放至大氣中，嚴重影響諸多地區及敏感族群，但直至稽查人員抵達現場，仍未接獲該廠通報有異常情事，且未依規採取緊急應變措施，經稽查人員查獲後，才在4點30分製程停止操作，市區的酸味才漸漸消散。

沒想到中美和晚上7點只傳一紙傳真，指排除故障原因要重新投料生產，未經環保局同意就逕行啟爐復工，晚上9點局方再進廠稽查竟已經在運轉生產，不久也接南屯區民眾反映又有異味出現，再度要求該廠停止該製程操作，避免危害擴散。

環保局祭出重罰，依空污法可開罰10萬至100萬，這次採最高罰鍰100萬元，並要求提出試車計畫書，經專案審查通過後始得進行試車，處分書已派員專人送達該公司，局長白智榮表示，後續也會嚴格審查其提報的試車計畫書，不容不肖廠商挑公權力，會維護空氣品質。

環保局也說，稽查人員監控到今天凌晨確認停工及味道消散。

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  • 中美和石化排廢氣，造成台中、苗栗彌漫不明醋酸味。（環保局提供）

    中美和石化排廢氣，造成台中、苗栗彌漫不明醋酸味。（環保局提供）

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