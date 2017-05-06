遠航空服員集體請假 工會：會員看不下去自發行為

2017-05-06 14:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠航今日上午因21名空服員集體請假，延誤及取消8航班，當中約一半是遠航企業工會會員，遠東航空企業工會秘書林芸表示，主要導火線就是5月4日遠東航空資遣17名空服員，其次是遠航長期延發工資、片面更改契約減少飛行加給；不過這次事件主要還是員工自己發起，畢竟大家都是工會成員，應該是看不下去。

林芸表示，勞動契約白紙黑字寫著工作滿1年後，飛行加給應從180元調漲至272元，工會的訴求完全沒有要趁機加薪，只是要求依照契約辦理；聽到遠航今日說要回聘其實還蠻驚訝，畢竟昨天勞資調解會議上完全沒有提到；不過回公司上班本來就是空服員訴求，只是公司應該要認錯，並依照勞動契約，調漲飛行加給及改善工作條件。

遠東航空表示，日前資遣17名空服員，主要是3月30日跟4月25日空服員向高雄市勞動局申請勞資調解，當時訴求就是履行勞動契約，滿1年就要調漲飛行加給，如果無法達到就希望提前終止勞動契約，且資方不得求償違約金。當時會議結束後，公司經研究就已陸續同意3名員工自請離職，不用賠償違約金，但後來又接到台北市勞動局說要開勞資調解會，才想說就直接按照員工之前訴求資遣。

不過台北市勞動局認為，這個案子還在勞資爭議調解，期間資方不得片面終止契約，會對這次事件進行調查；遠航表示，等收到勞動局正式來函後，會具體陳述意見，說明資遣是同意當時員工所提訴求。

對於飛行加給方面，遠航表示，勞動契約是說滿1年後提報空服處經核准後晉升，飛行加給才會從180元調至272元；但是否晉升會依據績效考核，不是滿1年就一定會晉升。至於薪資延後發放，遠航強調完全沒有這件事情，飛行加給也是原本規定3月領1月的、4月領2月。