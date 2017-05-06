母親節禮物 八旬獨老住家環境差 華山、劉建國合清理

2017-05-06 14:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕王阿嬤喪子獨居逾20年，最近因車禍而因行動變差，自宅庭院久未清理，蚊蟲孳生，影響自家與附近環境，華山基金會與立委劉建國團隊今天前往王阿嬤住宅清理環境，王阿嬤感激的表示，這種幫助比給錢更受用。

劉建國表示，日前從華山基金會得知王阿嬤希望改變居家環境，今年號召志工前往王家清掃，由於母親節即將到來，也算送給王阿嬤的一份母親節禮物。

華山基金會斗六站長蔡恂恂表示，服務王阿嬤已有12年歷史，阿嬤喪子後就開始獨居，不與鄰居往來，透過華山社工員的關懷訪視、物資協助、陪同就醫，才慢慢卸下心防，感謝劉立委和志工協助打掃環境，解決阿嬤被蚊蟲叮咬的問題，讓社區的環境能獲得改善。

母親節即將到來，烘焙業者「鴻豆王國」也配合華山基金會捐贈蛋糕給弱勢媽媽們，立委劉建國、縣議員江文登與市民代表張宏銘等人也為阿嬤獻上康乃韾及蛋糕，祝阿嬤母親節快樂。