母愛比天「糕」！ 彰化巨無霸蛋糕義賣

家扶委員、民代和小朋友站在巨無霸大蛋糕前手比愛心，賦予義賣蛋糕多了幸福味！（記者張聰秋攝）

2017-05-06 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕看過比會議桌還大的蛋糕嗎？母親節快到了，彰化家扶中心和量販業彰化店，今天共同舉辦「蛋蛋的幸福─母愛比天糕」活動，由10多位麵包師傅，花了1個多星期，不斷備料、烘烤、冷藏，等待海綿蛋糕稍微硬化後，今天一大早6點就開始拼裝，做出一個長400公分、寬100公分、高20公分的長方形、巨無霸的母親節蛋糕，今天在彰化亮相，驚豔聲連連。

除了大蛋糕外，還加碼1個3層蛋糕，家扶中心小朋友與媽媽們體驗彩繪蛋糕的樂趣，現場義賣分切裝成一大盒只要50元，不少婆婆媽媽們排隊購買，也有人拿出100元、1000元大鈔投進愛心捐款箱，直接捐錢沒拿蛋糕。

第1個排隊買蛋糕的73歲林姓婦人說，蛋糕多了愛心味和幸福味，應景買回家跟媽媽共享。許多小朋友用奶油在大蛋糕彩繪、拍照留念，直呼「卡哇伊！」

量販業者公關經理何默真指出，巨無霸蛋糕食材費用約1萬多元，材料使用50多袋的麵粉、好幾籃的雞蛋和10多個烤盤，讓10多位麵包師傅分工合作備料、烘製完成，公司今年再加碼一個3層大蛋糕，並捐贈限定款的母親節蛋糕，讓家扶媽媽每人都有專屬的母親節蛋糕。

彰化家扶中心主任王震光說，家扶與家樂福合作母親節義賣蛋糕活動，今年邁入第3年，去年蛋糕義賣收入1萬多元，今年義賣收入也全數做為扶助家扶中心弱勢家庭的基金。

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