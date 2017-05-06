獎勵全中運表現優秀選手 桃市府發884萬元獎金

2017-05-06 14:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在桃園區龍膽料亭餐廳，設宴款待今年全國中等學校運動會表現優秀選手，並頒發各項獎勵金，個人部分有446位選手獲獎，總獎金491萬6600元，另有49校獲頒392萬4300元獎勵金，總計發出884萬900元，對於教練部分，鄭文燦也指示要發放獎勵金，並從此次全中運開始適用。

對於部分教練抱怨，只有選手、學校有獎勵，教練卻什麼都沒有，對此，鄭文燦指示教育局一週內修改獎勵金相關辦法，提供教練獎勵金，並於此次全中運開始適用；另市府從去年起針對各項比賽前3名績優選手，再加碼發放每月4000元至1萬2000元不等補貼，106年度發放1848萬，等於市府推廣中等學校運動，一年花費高達2732萬元。

另市府從去年起針對各項比賽前3名績優選手，再加碼發放每月4000元至1萬2000元不等補貼，106年度發放1848萬，等於市府推廣中等學校運動，一年花費高達2732萬元。

106年全中運4月27日在彰化縣閉幕，桃園市獲得55金61銀54銅，名列全國第4名，金牌數及總獎牌數，都創下歷年最佳成績；在17個比賽項目中以跆拳道14金12銀6銅最優，其他項目依序為射擊9金10銀7銅、武術6金12銀8銅、田徑5金5銀14銅、空手道5金5銀6銅、游泳5金4銀，單單這6個項目將囊括44金48銀41銅，將近總獎牌數的8成。

鄭文燦表示，本次全中運，桃園共有5項7人破大會紀錄相當難得，也感謝體育會各單項委員會規劃與執行，桃園市108年將承辦全國運動會，期許這批優秀的的選手們，2年後能代表桃園市繼續爭取佳績。