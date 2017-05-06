寶寶爬行賽 有的哭哭有的衝超快

2017-05-06 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕母親節來臨前夕，台中市大里仁愛醫院今天特別舉辦寶寶爬行運動會的活動，只見爸爸媽媽們使出渾身解數誘行，準備各種道具來吸引小寶寶持續前進，但就是有寶寶不領情，停坐或趴臥在起點動也不動，或因為周邊聲音太多嚇得嚎啕大哭，趣味橫生，場面氣氛熱鬧又溫馨。

今年除了有最受歡迎，報名名額秒殺的『寶寶爬行賽』以外，還多了一項』親子接力賽』的項目，透過接力賽的互動不但讓爸爸媽媽與小孩增進親子間的默契，讓彼此的感情更加溫且創造不少美好珍貴的回憶。

活動開始先以寶寶爬行賽揭開序幕，每個可愛的小選手就定位，爸爸媽媽們就在另一端等待著，用笑容、聲音努力引起自家寶貝的注意，加速爬到終點，還有家長法寶盡出，手機、奶粉罐、遙控器、玩具都出爐，畫面逗趣又好笑。

比賽中有的小選手因為週邊聲音太多嚇得嚎啕大哭，有的在原地不願前進，只見另一邊的父母不斷地說「快快快」，也有的小選手搖搖晃晃地快步向前，投入爸媽的懷抱，小選手們的表現逗的大家笑呵呵。

緊接著登場的『親子接力賽」，主要以2~3歲小朋友參賽，由一位家長負責在開始區等待小寶貝去球池挖球回來給家長，讓小朋友透過運用手部動作的精細發展及親子間的默契去完成，讓現場加油聲不斷，活動氣氛溫馨歡樂。

院長徐弘正表示，活動取前三名有獎品外，凡只要有參賽的小朋友們都有一份小禮品，代表著大里仁愛醫院體貼媽咪的辛勞及祝福寶貝平安長大的心意。