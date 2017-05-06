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搶攻米食市場？ 肯德基賣飯了！

肯德基推出米飯料理，想搶攻上班族的外食市場。（資料照，記者蔡清華攝）

2017-05-06  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕知名速食店肯德基推出新產品，但賣的並不是漢堡、炸雞這類速食產品，而是推出米飯料理，想要搶攻上班族的外食市場。

根據《蘋果日報》報導，肯德基推出期間限定的米飯料理「黑椒醬匯雞米飯」，自5月2日起開始販售到6月5日，並限定在北中南共8間門市販售。肯德基表示，過去曾在附餐點心類裡，推出過雞汁風味飯，這次是首次推出飯類主餐，希望將肯德基招牌的炸機結合台梗米，提供貼近貼近台灣消費者口味的飯類產品。

「黑椒醬匯雞米飯」提供兩種套餐組合，限定販售的分店為台北承德店、台北南京東二店、板橋新埔店、中和連城店、台中五權西店、台中文心店、新營中正店、高雄岡山店，肯德基將視情況，決定未來是否繼續銷售或擴展更多門市販賣。

這並不是速食店第一次推出米食產品，摩斯漢堡的米漢堡已行之有年，麥當勞過去曾推出過幾次米飯主食料理，推出時雖引起話題，不過最終都無法成為長期販售的菜單行列。

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  • 肯德基推出米飯料理「黑椒醬匯雞米飯」，限定一個月在全台指定8間分店進行販售。（圖擷自批踢踢速食版）

    肯德基推出米飯料理「黑椒醬匯雞米飯」，限定一個月在全台指定8間分店進行販售。（圖擷自批踢踢速食版）

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