慢飛天使展翅翱翔 歌舞向父母示愛

2017-05-06 12:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕就算身心有障礙，還是能夠用心展現自我，在每一位育成的心智障礙學員中，都能感受到滿滿熱力。適逢母親節前夕，這些長期需要愛、需要陪伴的慢飛天使，也不吝惜大聲說出自己的愛與感謝，感動眾人。

育成基金會與台北市智障者家長協會今於國軍英雄館共同舉辦親子聯歡活動，邀請了心智障礙學員及家屬參與，活動從主持、致詞到所有表演節目，都由所有心智障礙學員擔任，給他們盡情發揮的舞台。

中度智能障礙，現年33歲的阿瑋，目前在育成基金會的夢想工坊中學習，由於他不斷的在學習、與社會接觸，不僅能精確使用吸塵器打掃環境，對於問題回答都很精準，也因此獲選為育成基金會首部電影的男主角。阿瑋非常的外向，不斷與其他學員打招呼寒喧，還邀約他們拍照。

阿瑋的母親詹小姐說，隨著阿瑋越長越大，遲緩及障礙的狀況越明顯，雖然心裡還是會有負面想法，但碰到了問題還是持續想辦法解決。到育成前，阿瑋常常感到無聊、有時還會有情緒問題，但是到了育成後，跟隨著規律的生活，還有事情可以做，又可以跟大家接觸，改善非常多。

21歲那一年，阿瑋曾在一位老師帶領下，到中國一處專收心智障礙人士的農場工作長達7年，也因此他坐過飛機，也喜歡看飛機，現在每週都會自己搭車到機場看飛機，他最大的願望是，等他存夠了錢，要帶媽媽、妹妹出國旅行。在母親節前夕，他也靦腆地向媽媽說「母親節快樂」。