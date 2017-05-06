那瑪夏水蜜桃盛產季 邀你來參觀也體驗射耳祭

那瑪夏水蜜桃小顆又柔軟，吃起來清甜、香氣芬芳。（記者張忠義攝）

2017-05-06 12:08

〔記者張忠義／高雄報導〕又到了高雄那瑪夏水蜜桃盛產期，果實粒粒外型飽滿豐腴，散發濃郁果香，讓人看了就垂涎三尺，那瑪夏區公所也結合那瑪夏水蜜桃季及全國布農族運動大會，將在13日推出「布農族射耳祭水蜜桃一日遊活動行程」，讓大家放鬆腳步慢遊在山林中，享受大自然芬多精，呼吸清新空氣。

那瑪夏賞螢季雖然接近尾聲，晚上在附近林道仍可看到滿天飛舞的螢火蟲，只是沒有4月中旬螢火蟲大爆發期那麼多。

那瑪夏水蜜桃屬於熱帶水蜜桃，相較於拉拉山的溫帶水蜜桃，特色是小顆又柔軟，吃起來清甜、氣味芬芳，雖然今年暖冬少雨，但在桃農細心照顧下，粒粒外型飽滿豐腴，口感綿密多汁，令人垂涎。

報名參加水蜜桃一日遊活動行程，除了農事體驗外 還有水蜜桃評鑑優勝拍賣會，農民市集、投桃報李及射桃競賽，優勝者可以獲得水蜜桃禮盒一盒，參加遊程的民眾皆可獲得水蜜桃小禮盒兩粒裝，此外還將帶領民眾參觀水蜜桃果園，了解水蜜桃的成長過程，也前進龍鬚菜園，體驗採收樂趣。報名請洽07-5536672。