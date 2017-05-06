快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
守護「大溪豆干」 衛生局補助業者改善環境
2017-05-06 12:00
［記者謝武雄／桃園報導］「大溪豆干」是桃園市最具特色的食品產業，桃園市政府衛生局經過連續兩年輔導黃豆製造業者後，今年將由食安基金撥款補助改善工作環境衛生，可補助施工金額50％、最高35萬元，衛生局表示，補助計畫申請相關事宜，近日內將於衛生局官網公告。
衛生局長蔡紫君表示，7年前大溪豆干爆發一系列肉毒桿菌中毒事件，造成整個產業蕭條，雖然地方建議設置「豆干專區」，但至今仍未定案；衛生局於104、105年，針對桃園市103家黃豆製造業者辦理教育訓練、輔導衛生分級，目前都符合基本品質標準，為使傳統豆干業者能更進一步符合食品良好衛生規範準則，與現代食品工業要求，市府提出「微型食品產業衛生安全提升補助計畫」，對象為在地經營15年以上黃豆製造業者，至於非黃豆類的小型食品加工業者，則列入第二階段補助對象。
補助內容以工作場所環境改善為主，包含補助業者重建天花板與地板、整建通風設備、設置截油或攔截固體廢棄物設施、防止病媒侵入設施（紗窗、紗網、空氣簾、柵欄、或捕蟲燈等）、洗手消毒相關設備、平滑工作檯面、其他強化及促進食品安全管理設備等費用。
至於業者補助條件，除在地經營15年以上，須具有營業商業登記或工廠登記，業者也要提出投資預算與改善計畫，經衛生局審核通過即可。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 國民黨續杯葛前瞻 立院再空轉一天
- 自由廣場》蔡良打點女學生
- NBA》詹皇轟35分率騎士拉尾盤 客場痛宰暴龍聽牌
- 自由廣場》性別教育 大人更需要學習
- 男載懷孕女友搶皮包 落網供稱沒錢飢餓難耐...
- 自由廣場》在野黨 反對擋
- 坦言曾想說謊... 吳育昇談薇閣事件
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 《小檔案》北台客家文創園區
- 俄：敘利亞緩和衝突協議5日午夜起生效
- 台南》新市政中心「再花兩百萬」評估 挨轟浪費
- 女星裸身床戰 「毛多又粗」直喊不舒服
- 【私家小傳】看見梨，想起她
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 恰恰1800安差4安 戴資穎今開球
- 雙親沒撲空！ 見證胡智為大聯盟首K
- 「川普風險」成南韓大選話題
- 5農戶和解 客家園區二期工程動起來
- 涵管水淹及胸 3工人狂爬200米撿回命
- Twinko篠崎泫遭惡狼拐摸鳥
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- NBA》轉球遭批不尊重對手 詹皇：那就是個誘餌
- 黑心肉品 被爆過期2年還在賣
- 林明禎攀岩傳情 張軒睿硬上 二度交手變情侶 默契升級
- 高碩泰投書華時 籲納台參與WHA
- 當面爭前瞻 朱立倫會賀陳旦
- 韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
- iRobot Blueair禮遇媽咪 送機票高級住宿券
- 金樽港 將有餐飲服務
- 自由充電站》跆拳道品勢在世大運
- 聲援民視阻赤化 僑胞登報挺這兩人
- 林介良坦承 分享美海軍艦隊資訊
- 謝金燕赴美開唱恐變卦
- 足球貴公子歸隊 亞洲盃戰星
- 同溫層太陽能飛機 處女航成功
- 毒鴛鴦身懷槍毒 警在醫院逮他倆…...
- NBA》缺席球隊會議鬧不合 多隊打探波辛傑斯交易
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：守護「大溪豆干」 衛生局補助業者改善環境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分