守護「大溪豆干」 衛生局補助業者改善環境

2017-05-06 12:00

［記者謝武雄／桃園報導］「大溪豆干」是桃園市最具特色的食品產業，桃園市政府衛生局經過連續兩年輔導黃豆製造業者後，今年將由食安基金撥款補助改善工作環境衛生，可補助施工金額50％、最高35萬元，衛生局表示，補助計畫申請相關事宜，近日內將於衛生局官網公告。

衛生局長蔡紫君表示，7年前大溪豆干爆發一系列肉毒桿菌中毒事件，造成整個產業蕭條，雖然地方建議設置「豆干專區」，但至今仍未定案；衛生局於104、105年，針對桃園市103家黃豆製造業者辦理教育訓練、輔導衛生分級，目前都符合基本品質標準，為使傳統豆干業者能更進一步符合食品良好衛生規範準則，與現代食品工業要求，市府提出「微型食品產業衛生安全提升補助計畫」，對象為在地經營15年以上黃豆製造業者，至於非黃豆類的小型食品加工業者，則列入第二階段補助對象。

補助內容以工作場所環境改善為主，包含補助業者重建天花板與地板、整建通風設備、設置截油或攔截固體廢棄物設施、防止病媒侵入設施（紗窗、紗網、空氣簾、柵欄、或捕蟲燈等）、洗手消毒相關設備、平滑工作檯面、其他強化及促進食品安全管理設備等費用。

至於業者補助條件，除在地經營15年以上，須具有營業商業登記或工廠登記，業者也要提出投資預算與改善計畫，經衛生局審核通過即可。