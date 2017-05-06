屏東黑鮪季今開鑼 專賣區禁售圈養黑鮪違者罰5萬

2017-05-06 11:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一年一度的屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上7點將於東隆宮廟埕由孫淑媚等藝人演唱為活動暖場，不過卻有漁民爆料，今年主角「黑鮪」有非台灣所捕捉的黑鮪魚進入市場，事件爆發後，東港區漁會昨天宣佈，即日起「黑鮪魚專賣區」只能販售現撈的太平洋黑鮪，華僑市場販售的黑鮪魚則要求標明來源。

配合黑鮪魚季，東港區漁會於活動期間早上8點到晚上7點，在魚市場內闢設「黑鮪魚專賣區」，共18個攤位，標榜販售黑鮪魚生魚片、各式黑鮪魚料理、櫻花蝦炒飯及魚骨湯等道地美食，現場還有低溫宅配到府服務，但今年「太平洋黑鮪」捕獲量低，漁民質疑有攤商引進所謂「圈養黑鮪」販賣，企圖魚目混珠，恐打壞「東港黑鮪」招牌，進而影響整個黑鮪產業。

東港區漁會昨天訪查後發佈新聞稿指出，近來漁民所反映的「大西洋黑鮪」，是指今年有業者自地中海海域進口少量的「大西洋箱網養殖黑鮪」，與「太平洋黑鮪」（俗名黑甕串）2者雖皆為北方黑鮪，但為利民眾識別並買到品質最好的東港現撈黑鮪魚，規定「黑鮪魚專賣區」只能販售台灣沿近海捕獲的現撈「太平洋黑鮪」，以維護市場公平、衛生、誠信、品質商譽及照顧漁民生計。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，專賣區攤商即日起嚴禁販售「圈養養殖黑鮪魚」、「南方黑鮪」（油串），與灌一氧化碳（CO）生魚片等漁產，漁會將派員隨時稽查，一旦查獲就罰款5萬元，並取消明年攤位資格1年；而屬零售市場的華僑市場則可販售大西洋黑鮪或南方黑鮪，但必須清楚標示來源，供民眾自由選擇。

東港區漁會分析，台灣地區市場上販售的黑鮪魚大致分為北方黑鮪、南方黑鮪，其中北方黑鮪又以亞種「太平洋黑鮪」為主，至於另種「大西洋黑鮪」，是指地中海附近國家使用圍網捕撈後，以箱網飼養的魚種，圈養和東港現撈的北方黑鮪肉質及口感和香氣不同，價格也有差，太平洋黑鮪每公斤售價自500元到飆破千元不等，大西洋黑鮪則是每公斤3至5百元左右；南方黑鮪公斤均價相對較低，約在110元到200元區間。

對此，有攤販無奈地說「進口價格不會比較低啦！」因為現階段台灣船撈的黑鮪量少，難以扛起「黑鮪季」招牌，引進進口貨也是經由在海中養肥後低溫空運運送，單單魚身的價格與目前因量少價揚的現撈黑鮪，相比看起來較低，但其實等到黑鮪季中旬量大出後價格下滑，屆時圈養黑鮪價格雖較不易波動，但加上運費、關稅等成本價格恐會超過現撈黑鮪。