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尋找現代「魯班公」中市舉辦職場達人新秀選拔

2017-05-06  11:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局今、明2天在市府廣場舉辦職場達人、新秀的2選拔，共有11項職類、參賽選手達300人，每一職類達人就會選出第1名，可獲得10萬元獎金，新秀則選出前3名，得獎名單將於10日在網上公佈，12日進行頒獎。

勞工局從去年開始舉辦巧聖先師魯班公獎職場達人、新秀選拔活動，共有木作、雕刻、漆工藝、營建、泥作等5個職類的競賽，今年則結合2018台中花博及鐵道文化等多元元素擴大活動規模，辦理木作、泥作、營建、木雕、漆工藝、漆作裝潢、鐵工銲接、造園景觀、珠寶金銀細工、花藝及竹編等11項職類技藝競賽，除了造園景觀已於日前提早舉辦，其餘11項則於今明2天在市府廣場舉行，今天上午舉行開幕，由市長林佳龍主持。

林佳龍表示，去年中市首辦，獲得很大的迴響，也獲得中央的支持，今年擴大辦理，5項職類將增加到11項，而達人的部份，1個職類選出1位，可獲得10萬元獎金，新秀則選出前3名，也有獎金，希望透過職類競賽，達到產學訓用合一。

勞工局表示，除了要選出達人及新秀外，還邀請各行各業推薦大師，去年推選出木藝大師，獲得50萬元獎金，今年則要推薦漆工藝大師，也將頒發50萬元獎金。

此外，為表達技藝的重要，國家工藝師郭常喜特親自贈送「賜子千金，不如教子一藝」、「手中一藝，黃金遍佈滿」的二幅墨寶，及一把「紫英唐劍」給市長林佳龍。

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  • 中市勞工局今明兩天舉辦職場達人新秀的選拔，共有300人參選（記者蘇金鳳攝）

    中市勞工局今明兩天舉辦職場達人新秀的選拔，共有300人參選（記者蘇金鳳攝）

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