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跟進新北要求補教師出具良民證？ 柯P：不要因噎廢食

2017-05-06  11:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕防堵狼師，新北市教育局昨天決議率全國之先，規劃建置補習班管理平台，補習班除須向教育局申報資料審核外，教育局也將警察刑事紀錄證明文件（良民證）納入班務抽查項目。對於台北市是否會跟進新北市做法，台北市長柯文哲今說，做任何事情都要正當、平和，不要因噎廢食，也不要太過分，回去會再研議看看。

最近補習班男師陳星（本名陳國星）遭披露疑涉誘姦女學生，掀起各界反對狼師、要求補教業者實名登記的聲浪。新北市就打算要補習班確實填報教師名冊，並針對補教師要求出具良民證，全面防堵狼師。

台北市長柯文哲今出席母親節活動後受訪時，現場媒體提問，台北市是否會跟進新北的做法，針對補教師要求出具良民證？柯文哲表示，做什麼事情都要正當，平和，不要因噎廢食，也不要太過分，該怎麼做就怎麼做，現在沒有辦法回答，回去再想想看。至於會不會因此引起老師的不滿、產生爭議，柯僅說:「這個都要想一下」便驅車離去。

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  • 新北市教育局昨決議率全國之先，將良民證納入補習班班務抽查項目，台北市長柯文哲今受訪時表示，做任何事情都要正當、平和，不要因噎廢食，也不要太過分。（記者黃耀徵攝）

    新北市教育局昨決議率全國之先，將良民證納入補習班班務抽查項目，台北市長柯文哲今受訪時表示，做任何事情都要正當、平和，不要因噎廢食，也不要太過分。（記者黃耀徵攝）

  • 台北市長柯文哲今天出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」，手舉「孝親燈」和與會來賓合影留念。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲今天出席台灣孔子協會舉辦的「萱堂花開報春暉」母親節活動，於會中戴上「狀元帽」，手舉「孝親燈」和與會來賓合影留念。（記者黃耀徵攝）

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