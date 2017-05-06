急速狂飆！學生自製「清華2號」賽車發表

清大賽車工廠去年首次出征日本學生方程式賽車。（清大提供）

2017-05-06 11:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕清華大學一群愛好F1方程式賽車的動力機械系學生，創立「賽車工廠」（NTHU Racing），親手打造賽車，去年赴日本參加國際學生方程式賽車。為取得更好成績，他們不到一年內又造出升級版的「清華2號」賽車，不但將車體減重3分之1，0-100公里加速只要4.2秒，今年9月他們將再赴日參賽，有信心拿到比去年更好的成績。

清大指出，賽車工廠是動機系學生於2015年創立的學生方程式賽車隊伍，今年加入了工程與系統科學系、物理系、電機系、工業工程系及資工系的隊員，新的「清華2號」總重225公斤，比前一代減少125公斤， 0-100公里加速只需4.2秒，各項功能都進化升級。

創隊隊長、清大動機系大四生林展均表示，賽車工廠去年首次參賽，在台灣的參賽隊伍中排名第一，但來自全球的92支隊伍中只排名第65，還有很大的進步空間。今年的目標是進入前30名，他們已經準備竭力應戰，現正努力籌募車體海運費用，期待順利出發。

清大賽車工廠隊長、動機系大三生吳中信指出，為了讓車子速度更快，他們花許多功夫把全車的結構及零件輕量化，車長由3米縮短為2米，懸吊系統採用輕巧、強度又高的鈦合金，連剎車踏板與座椅的重量也減輕，引擎性能也重新設定更加傑出。

日本國際學生方程式賽車（Student Formula Japan）邁入第15屆，今年共有來自日本、台灣、印尼、泰國、中國、印度、孟加拉、奧地利的98支隊伍參賽。