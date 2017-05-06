竹市科技產業服務協會獻愛 邀弱勢看電影

2017-05-06 10:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市科技產業服務協會今天到中正台夜市旁國際影城送愛心，免費邀請100多名新竹地區弱勢團體欣賞最新院線片「天才的禮物」，力挺公益，希望藉由這部電影搭起一座幸福的橋樑。

新竹市科技產業服務協會表示，今年邀請團體分別為財團法人博幼基金會、新竹縣五尖教會、新竹縣天使之音、原住民小朋友（錦屏和新樂國小）以及弱勢家庭等100多人前來觀賞。

本次受邀團體中有一群來自天使之音，有聽覺障礙的孩童，他們在父母陪伴下，手拿票根排隊進場，一邊看電影，一邊注意字幕，身邊的親人也不時用手語給予協助，雖然聽不見，但看電影的過程中，他們笑得比誰都開心。

本活動獲得昌益文教基金會與財團法人普天宮大力贊助，參加者獲購買喜憨兒餐點，都可以獲得一份愛心米做為伴手禮，期盼溫暖台灣社會每個角落。

新竹市科技產業服務協會理事長、竹縣副縣長楊文科指出，本次觀賞「天才的禮物」一片，故事情節勵志感人，描述一位舅舅獨自撫養著天資聰穎的外甥女「瑪莉」，竭盡所能與「瑪莉」的外婆展開爭奪，期望讓「瑪莉」過著一般正常7歲小孩的生活。

是善用天分才叫快樂？還是平凡活著才是快樂？這部小品電影將帶給觀眾省思，讓人重新檢視自己，期盼大家都能找到屬於自己的快樂。