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對流雲系旺盛 新北、基隆大雨特報

2017-05-06  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，午後其他地區亦有局部較大雨勢發生的機率。氣象局於新北市、基隆市發布大雨特報。

氣象局提醒，新北市石門區、三芝區、金山區、淡水區、萬里區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區。基隆市安樂區、中山區、中正區、七堵區、信義區、仁愛區、暖暖區為大雨特報涵蓋區域，請民眾多加注意。

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  • 氣象局於新北市、基隆市發布大雨特報。（圖取自氣象局）

    氣象局於新北市、基隆市發布大雨特報。（圖取自氣象局）

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